Donald Trump Gugat Keponakannya dan New York Times Terkait Berita Skandal Pajak

TRIBUNNEWS.COM - Mantan Presiden AS Donald Trump menggugat keponakannya dan New York Times atas artikel yang terbit pada 2018. Artikel tersebut menuduh Trump terlibat dalam skandal pajak.

Dilansir dari BBC, gugatan Trump itu diajukan ke pengadilan negara bagian di New York pada Selasa (21/9/2021).

Gugatan itu menuduh Mary Trump dan wartawan surat kabar terlibat dalam plot berbahaya untuk mendapatkan dokumen rahasia.

Gugatan itu menuduh bahwa Mary Trump (56) melanggar perjanjian penyelesaian yang melarangnya mengungkapkan dokumen.

Mary Trump mengungkapkan bahwa dirinya sebagai sumber cerita dalam memoar yang menceritakan segalanya pada tahun 2020.

Trump secara konsisten menolak klaim yang dibuat dalam buku keponakannya berjudul Too Much and Never Enough: How My Family Created the World's Most Dangerous Man.

Trump juga gagal menggugat untuk memblokir publikasinya.

Pada hari Selasa (21/9/2021), gugatan baru Trump itu menuduh jurnalis New York Times Susanne Craig, David Barstow, dan Russell Buettner menghubungi dan bekerja dengan keponakan Trump sebagai bagian dari balas dendam pribadi terhadapnya.

"Sekelompok jurnalis dari New York Times, yang berusaha keras mendapatkan catatan rahasia pajak Donald J Trump, mencari keponakannya Mary... dan meyakinkannya untuk menyelundupkan catatan itu dari kantor pengacaranya," ungkap gugatan itu.

Dalam bukunya, Mary Trump menjelaskan bagaimana dia memasok dokumen pajak ke New York Times.

