Academy Museum of Motion Pictures akan Tayangkan Karya Sutradara Animasi Terkenal Jepang

Film Hayao Miyazaki, My Neighbor Totoro (1988) akan diputar di AS akhir September 2021.

Laporan Koresponden Tribunnews.com, Richard Susilo dari Jepang

TRIBUNNEWS.COM, TOKYO - Academy Museum of Motion Pictures, Amerika Serikat akan menampilkan retrospektif pertama sutradara animasi terkenal Jepang Hayao Miyazaki sebagai tayangan perdana.

Academy Museum of Motion Pictures sebagai lembaga terbesar di AS yang mendedikasikan untuk pembuatan film.

Museum, yang didukung oleh Academy of Motion Picture Arts and Sciences ini akan dibuka pada 30 September di Los Angeles.

Akan menampilkan berbagai perlengkapan yang berkaitan dengan sejarah dan pembuatan film selama berabad-abad, mulai dari kostum hingga rias wajah dan akustik film.

Pameran Miyazaki akan menampilkan lebih dari 300 objek, termasuk beberapa yang sebelumnya belum pernah ditampilkan di luar Jepang, dengan gambar dan papan cerita asli dari filmnya tahun 1988 "Tonari no Totoro" (My Neighbor Totoro) dan film pemenang Academy Award 2001 "Sen to Chihiro no Kamikakushi" (Spirited Away).

"Film terus menjadi seni magis yang berbicara kepada semua orang di mana-mana," kata aktor Tom Hanks pada pembukaan pers untuk museum pada Selasa (21/9/2021).

"Seni itu layak untuk dihormati dan dieksplorasi, dan dinikmati di museum," kata Tom Hanks.

Bangunan tujuh lantai dari Academy Museum of Motion Pictures, termasuk ruang bawah tanah, dirancang oleh arsitek terkenal Renzo Piano dan memiliki dua bioskop.

Pengunjung juga akan dapat mengalami simulasi upacara penghargaan.