Heboh di Media Sosial, Warga Antivaksin di New York Acak-Acak Food Court

Laporan Wartawan Tribunnews, Fitri Wulandari



TRIBUNNEWS.COM, NEW YORK - Puluhan orang telah melakukan aksi protes anti-vaksin di New York City, Amerika Serikat (AS), ini terlihat dari rekaman yang diposting di media sosial.

Mereka menyerbu masuk ke dalam food court di sebuah mal di Staten Island, di mana hanya orang yang telah divaksinasi saja yang diizinkan masuk.

Dikutip dari laman Sputnik News, Senin (27/9/2021), video menunjukkan sekitar 50 orang membanjiri kawasan itu tanpa mendapat perlawanan dari pihak keamanan.

Beberapa orang membawa bendera Amerika serta mengenakan pakaian bergambar bintang dan garis.

Seorang laki-laki dan seorang perempuan yang mengaku sebagai koordinator aksi protes itu bahkan meminta pengunjuk rasa untuk mengambil makanan dan duduk di food court 'sesuka mereka'.

Video kemudian berganti dengan adegan saat pengunjuk rasa duduk di meja food court dan meneriakkan 'USA', sebelum akhirnya berteriak memaki Presiden AS Joe Biden.

Pengunjuk rasa ini juga meneriakkan 'tubuhku, aturanku', 'kebebasan' dan melafalkan 'Sumpah Kesetiaan'.

Seorang pengunjuk rasa terlihat mengenakan shirt bertuliskan 'Trump Won', sementara yang lain mengenakan kaus bertema QAnon.

Mereka meyakini ada sekelompok tokoh dari Partai Demokrat AS dan selebritas Hollywood yang menyembah Setan dan terlibat dalam ritual kanibalisme.