Menhan dan Kepala Staf Gabungan AS Akui Kegagalan dalam Penarikan Pasukan AS

TRIBUNNEWS.COM - Menteri Pertahanan AS Lloyd Austin dan Kepala Staf Gabungan Jenderal Mark Milley memberikan kesaksian di Senat AS pada Selasa (28/9/2021).

Ini adalah pertama kalinya pejabat tinggi militer menghadapi pertanyaan dari anggota parlemen tentang penarikan pasukan AS.

Kedua petinggi militer AS ini mengakui serangkaian kegagalan pada penarikan pasukan AS dari Afghanistan.

“Jelas dan jelas bahwa perang di Afghanistan tidak berakhir seperti yang kami inginkan dengan Taliban sekarang berkuasa di Kabul,” kata Jenderal Milley kepada Komite Angkatan Bersenjata Senat, seperti dilansir dari Al Jazeera.

Ia memperingatkan bahwa Afghanistan hari ini tampaknya menuju perang saudara.

“Kita perlu mempertimbangkan beberapa kebenaran yang tidak menyenangkan yang tidak sepenuhnya kita pahami,” kata Menhan Austin kepada para senator.

“Fakta bahwa tentara Afghanistan yang telah kami dan mitra latih lumpuh begitu saja, dalam banyak kasus tanpa melepaskan tembakan, mengejutkan kami semua dan tidak jujur ​​untuk mengklaim sebaliknya,” kata Austin.

Komentar para pejabat tinggi militer AS, bersama Kepala Komando Pusat Frank McKenzie, yang mengawasi penarikan pasukan AS itu adalah komentar publik paling terbuka dari para pemimpin Pentagon sejak pasukan AS keluar dari Afghanistan 30 Agustus.

Milley dan McKenzie mengatakan mereka telah memperingatkan penilaian profesional militernya bahwa pemerintahan Afghanistan yang didukung Barat di Kabul akan jatuh jika AS menarik semua pasukan.

Baik McKenzie dan Milley mengatakan mereka merekomendasikan untuk meninggalkan sebagian kecil pasukan tempur Amerika di Afghanistan sebagai langkah untuk menstabilkan pemerintah Afghanistan.

