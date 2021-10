Chris Martin Nyanyikan Lagu My Universe untuk Dakota Johnson di Konser Coldplay

Chris Martin dan Dakota Johnson - Chris Martin mempersembahkan lagu My Universe untuk sang kekasih, Dakota Johnson.

TRIBUNNEWS.COM - Chris Martin mempersembahkan lagu kolaborasi BTS dan Coldplay berjudul My Universe untuk sang kekasih, Dakota Johnson.

Chris Martin yang merupakan vokalis Coldplay tampil dalam konser bersama band-nya di Shepherd's Bush Empire di London, Inggris pada Selasa (12/10/2021).

"Ini tentang "my universe", dan dia (Johnson) ada di sini," kata Martin, seperti dikutip dari people.com.

Dia berkata di depan orang banyak sambil menunjuk Johnson yang berada di balkon menikmati pertunjukan.

Baca juga: Coldplay Rilis Video Musik My Univers, Single Kolaborasi Bersama BTS

Baca juga: Sudah Rilis, Ini Detail Menarik dari MV My Universe Coldplay x BTS

Dalam sebuah video yang diambil oleh seorang penggemar di Instagram, aktris How to Be Single yang berusia 32 tahun itu kemudian terlihat memegang kedua tangannya dengan kagum.

Kemudian dia mulai menari mengikuti irama.

Pasangan itu pertama kali diberitakan memiliki hubungan spesial pada tahun 2017.

Saat itu, mereka terlihat berkencan di Los Angeles.

Meskipun pasangan itu lebih banyak merahasiakan hubungan mereka, keduanya terlihat bersama dalam liburan romantis pada bulan Juli berjemur di bawah sinar matahari di atas perahu di lepas pantai Mallorca, Spanyol.

Vokalis Coldplay Chris Martin dan aktris cantik Amerika Dakota Johnson tidak bisa menyembunyikan senyum mereka semenjak menghabiskan malam bersama baru-baru ini. (Jacson/Splash News)

Pada Oktober 2020, pentolan Coldplay membeli rumah mewah senilai $12,5 juta di Malibu, tempat mereka tinggal.