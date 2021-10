Berita Foto : Akhiri Penantian Panjang, Indonesia Rebut Piala Thomas

Pemain Indonesia berpose dengan piala dan medali mereka setelah memenangkan final Piala Thomas beregu putra melawan China di Aarhus, Denmark 17 Oktober 2021. (Photo by Claus Fisker / Ritzau Scanpix / AFP) / Denmark OUT

Para pemain Indonesia merayakan kemenangannya setelah menjuarai turnamen beregu putra Piala Thomas di Aarhus, Denmark, pada 17 Oktober 2021. (Photo by Claus Fisker / Ritzau Scanpix / AFP) / Denmark OUT

Petenis Indonesia Anthony Sinisuka Ginting melakukan selebrasi usai memenangkan pertandingan tunggal putra melawan pemain China Lu Guang Zu dalam pertandingan final beregu putra Piala Thomas antara China dan Indonesia di Aarhus, Denmark, pada 17 Oktober 2021. (Photo by Claus Fisker / Ritzau Scanpix / AFP) / Denmark OUT

AFP/CLAUS FISKER

Pemain Indonesia Fajar Alfian dan Muhammas Rian Ardianto (kanan) bereaksi setelah memenangkan satu poin dalam pertandingan ganda putra mereka melawan pemain China He Ji Ting dan Zhou Hao Dong (Keduanya tidak terlihat) pada final tim putra Piala Thomas antara China dan Indonesia di Aarhus, Denmark, pada 17 Oktober 2021. (Photo by Claus Fisker / Ritzau Scanpix / AFP) / Denmark OUT