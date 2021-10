Akuntan Pajak Jepang Perkirakan Penghasilan Putri Mako & Kei Komuro di New York 35 Juta Yen Setahun

Laporan Koresponden Tribunnews.com, Richard Susilo dari Jepang

TRIBUNNEWS.COM, TOKYO - Kei Komuro mengungkapkan dirinya mendapat penghasilan sedikitnya 20 juta yen setahun sebagai karyawan firma hukum di New York Amerika Serikat.

Hal itu diungkapkan Kei Komuro saat mengadakan pertemuan dengan ayah dan ibu dari Putri Mako, calon istrinya, 18 Oktober lalu.



Sementara Putri Mako kemungkinan mendapat pekerjaan di Metropolitan Museum of Art.

Pendapatan tahunannya akan menjadi sekitar 15 juta yen, sehingga pendapatan rumah tangga tahunan keduanya bisa menjadi 35 juta yen.

Seorang akuntan pajak Jepang, Satoshi Fukudome, memerinci penghasilan Kei Komuro dan Putri Mako serta kewajiban pajak mereka di Amerika Serikat.

Satoshi Fukudome mengasumsikan bahwa pendapatan rumah tangga tahunan Kei Komuro dan Putri Mako adalah 35 juta yen.

Dengan asumsi 110 yen per dolar, 20 juta yen adalah sekitar 182.000 dolar AS, 15 juta yen adalah sekitar 136.000 dolar AS, dan total 35 juta yen adalah 318.000 dolar AS.

"Di Amerika Serikat, jika Anda menikah pada akhir tahun, Anda dapat mengajukan pengembalian pajak gabungan pasangan yang sudah menikah dan pengembalian pajak individu pasangan yang sudah menikah."

"Tetapi karena merupakan hal yang umum untuk mengajukan pengembalian pajak gabungan pasangan yang sudah menikah, kami akan mengasumsikan pengembalian pajak gabungan sebagai pasangan menikah," ungkap Fukudome, Rabu (20/10/2021).

Kei Komuro meninggalkan kediamannya di Yokohama, Senin (18/10/2021) jam 07.52 waktu Tokyo bersama beberapa bodyguard istana menuju rumah kediaman Putra Mahkota Akishinomiya untuk bertemu Putri Mako dan bersalaman dengan ayah ibunya. (Koresponden Tribunnews.com/Richard Susilo)

Pajak penghasilan pribadi termasuk pajak federal dan pajak negara bagian New York, dan berbagai potongan diabaikan untuk kemudahan perhitungan.