Aktor Serial Friends, James Michael Tyler Meninggal Dunia karena Kanker

TRIBUNNEWS.COM - James Michael Tyler, aktor yang dikenal luas karena perannya sebagai Gunther di serial Friends, meninggal dunia.

Tyler meninggal dunia di usianya ke-59 tahun, di kediamannya di Los Angeles pada Minggu (24/10/2021) pagi karena kanker prostat.

Tyler meninggalkan seorang istri bernama Jennifer Carno.

Toni Benson, manajer Tyler mengatakan, Tyler pertama kali didiagnosis menderita kanker prostat stadium lanjut pada 2018.

“Dunia mengenalnya sebagai Gunther, dari serial hit Friends, tetapi orang-orang yang dicintai Michael mengenalnya sebagai aktor, musisi, advokat kesadaran kanker, dan suami yang penuh kasih,” tulis Benson, seperti dikutip dari CNA.

Baca juga: Aktor Alec Baldwin Tak Sengaja Tembak Kru Film, Asisten Sutradara Sempat Menyebut Pistol Itu Aman

Baca juga: Kim Seon Ho Tersandung Skandal, Agensi Bantah Rumor Kontrak sang Aktor Telah Berakhir

“Michael menyukai musik live, menyemangati Clemson Tigers-nya, dan sering membawa dirinya dalam petualangan yang menyenangkan dan tidak direncanakan,” imbuhnya.

Warner Bros Television, yang memproduksi serial Friends, menyampaikan duka atas kematian Tyler.

"Aktor tercinta dan bagian integral dari keluarga Friends kami," ucapnya.

Perjalanan Karir

Tyler sempat muncul sebentar di serial yang tayang pada 1990-an, berjudul Just Shoot Me! dan Sabrina The Teenage Witch.