Ed Sheeran Positif Covid-19, Umumkan akan Gelar Pertunjukan yang Direncanakan dari Rumah

TRIBUNNEWS.COM - Ed Sheeran umumkan dirinya telah dinyatakan positif Covid-19 pada Minggu (24/10/2021).

Melalui akun Instagram-nya @teddysphotos, penyanyi pop asal Inggris itu mengatakan dirinya melakukan tes dan hasilnya positif Covid-19.

Sheeran dinyatakan positif Covid-19 menjelang perilisan album terbarunya, yang bertajuk Equals (=) pada Jumat (29/10/2021).

Dia menambahkan, kini sedang menjalani isolasi mandiri sesuai anjuran pemerintah.

Selama isolasi, Sheeran akan terus melakukan wawancara dan gelar pertunjukkan dari rumah.

Sheeran pun mengucapkan permintaan maafnya untuk seluruh pihak yang telah dikecewakan.

"Hey guys. Quick note to tell you that I’ve sadly tested positive for Covid, so I’m now self-isolating and following government guidelines. It means that I’m now unable to plough ahead with any in person commitments for now, so I’ll be doing as many of my planned interviews/performances I can from my house. Apologies to anyone I’ve let down. Be safe everyone x"

"Hai teman-teman. Catatan singkat untuk memberi tahu kalian bahwa saya dinyatakan positif Covid, jadi saya sekarang mengisolasi diri dan mengikuti pedoman pemerintah. Itu berarti bahwa saya sekarang tidak dapat melanjutkan urusan pribadi apa pun untuk saat ini, jadi sebisa mungkin saya akan melakukan wawancara/pertunjukan yang direncanakan dari rumah saya. Permintaan maaf kepada siapa pun yang saya kecewakan. Semoga aman semuanya x"

Ed Sheeran umumkan positif Covid-19, Minggu (24/10/2021).

Dikutip dari BBC, minggu lalu ia tampil di London sebagai bagian dari penghargaan Earthshot Prize perdana.

Acara penghargaan tersebut diselenggarakan oleh Duke dan Duchess of Cambridge.