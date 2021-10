Ditutup Hari ini, Pacific Exposition 2021 Masih Bisa Diakses hingga Satu Bulan ke Depan

Laporan Wartawan Tribunnews.com, Vincentius Jyestha

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Duta Besar Republik Indonesia untuk Selandia Baru Tantowi Yahya menutup gelaran Pacific Exposition 2021, Sabtu (30/10).

Pameran virtual yang diikuti oleh 18 negara dan teritori dari kawasan Pasifik itu telah diadakan secara virtual dari 27-30 Oktober 2021.

Meski acara telah ditutup pada hari ini, Tantowi menegaskan semua pihak masih dapat mengakses Pacific Exposition 2021 hingga sebulan ke depan.

"The 2nd Pacific Exposition menggunakan platform virtual dengan fleksibilitas tinggi untuk menciptakan lingkungan interaktif. Teknologi ini mampu menggerakkan acara hybrid jarak jauh sepenuhnya dengan bandwidth rendah untuk memenuhi kebutuhan interaksi bisnis secara virtual di antara peserta di kawasan Pasifik. Platform ini masih dapat diakses hingga satu bulan kedepan setelah penutupan pameran Pasifik Exposition ke-2," ujar Tantowi, saat closing statement Pacific Exposition 2021, Sabtu (30/10/2021).

Dia menyebutkan pula bahwa interaksi bisnis dan business matching menghasilkan sejumlah potensi dan komitmen transaksi bisnis dengan nilai USD 104 Juta atau setara dengan Rp 1,48 triliun.

"Potensi transaksi dan komitmen bisnis terutama berasal dari Australia, Indonesia, Selandia Baru, dan Kaledonia Baru, dan mulai dari beberapa komoditas seperti biji kopi, trafo listrik, ban, produk pertanian, kertas, produk makanan, dan peralatan kesehatan dan medis," ucapnya.

Tantowi memaparkan Trade Exhibition kali ini menampilkan 200 virtual booth untuk setiap negara/teritori yang berpartisipasi.

Dimana setiap negara dan teritori di Pasifik yang berpartisipasi mendapat virtual booth pemerintah yang memamerkan produk utama, peluang investasi, dan kemegahan pariwisata.

Beberapa virtual booth dialokasikan untuk pelaku bisnis dari masing-masing negara dan Teritori.

"Adapun ada 16 jenis usaha yang dipamerkan pada pameran perdagangan selama 4 hari. Antara lain Agriculture, Coffee, Development, Distributor, Entertainment, Food and Beverages, Furniture and Home Furnishing, Health and Beauty, Industrial, Manufacturer, Multi-industry, Services, Technology, Textile and Fashion, Tourism, dan Trading," tandasnya.