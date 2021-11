Berita Foto : Momen Presiden Jokowi di KTT Perubahan Iklim PBB Ke-26

Perdana Menteri Inggris Boris Johnson menyapa Presiden Indonesia Joko Widodo saat mereka tiba untuk menghadiri Konferensi Perubahan Iklim PBB COP26 di Glasgow, Skotlandia pada 1 November 2021. - COP26 yang berlangsung dari 31 Oktober hingga 12 November di Glasgow akan menjadi konferensi iklim terbesar sejak KTT Paris 2015 dan dipandang penting dalam menetapkan target emisi di seluruh dunia untuk memperlambat pemanasan global, serta memperkuat komitmen utama lainnya. (Photo by Christopher Furlong / POOL / AFP)

Presiden Indonesia Joko Widodo mendengarkan pernyataan Presiden AS Joe Biden kepada pers sebelum pertemuan bilateral pada Konferensi Perubahan Iklim PBB COP26 di Glasgow, Skotlandia, pada 1 November 2021. - COP26, berlangsung dari 31 Oktober hingga 12 November di Glasgow akan menjadi konferensi iklim terbesar sejak KTT Paris 2015 dan dipandang penting dalam menetapkan target emisi di seluruh dunia untuk memperlambat pemanasan global, serta memperkuat komitmen utama lainnya. (Photo by Brendan Smialowski / AFP)

Presiden AS Joe Biden (kedua dari kanan) berbicara dengan Presiden Indonesia Joko Widodo (kedua dari kiri) saat pertemuan bilateral pada Konferensi Perubahan Iklim PBB COP26 di Glasgow, Skotlandia, pada 1 November 2021. - COP26 yang berlangsung dari 31 Oktober hingga 12 November di Glasgow akan menjadi konferensi iklim terbesar sejak Paris 2015 KTT dan dipandang penting dalam menetapkan target emisi di seluruh dunia untuk memperlambat pemanasan global, serta memperkuat komitmen utama lainnya. (Photo by Brendan Smialowski / AFP)

Presiden Indonesia Joko Widodo tiba untuk menghadiri KTT Iklim PBB COP26 di Glasgow pada 1 November 2021. - Lebih dari 120 pemimpin dunia bertemu di Glasgow dalam harapan terakhir, terbaik untuk mengatasi krisis iklim dan mencegah bencana global yang mengancam. (Photo by PHIL NOBLE / POOL / AFP)

AFP/BRENDAN SMIALOWSKI

Menteri Luar Negeri AS Antony Blinken dan yang lainnya mendengarkan saat Presiden Indonesia Joko Widodo dan Presiden AS Joe Biden memberikan pernyataan kepada pers sebelum pertemuan bilateral pada Konferensi Perubahan Iklim PBB COP26 di Glasgow, Skotlandia, pada 1 November 2021. - COP26 , yang berlangsung dari 31 Oktober hingga 12 November di Glasgow akan menjadi konferensi iklim terbesar sejak KTT Paris 2015 dan dipandang penting dalam menetapkan target emisi di seluruh dunia untuk memperlambat pemanasan global, serta memperkuat komitmen utama lainnya. (Photo by Brendan Smialowski / AFP)