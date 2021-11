IIKV Istanbul dan UNIDA Gontor Satukan Misi yang Sama Tentang Islamisasi Ilmu Pengetahuan

Dr. Said Yüce, Direktur IIKV saat berdiskusi dengan rombongon Universitas Darussalam Gontor (UNIDA Gontor) pada Senin, 1 November 2021.

TRIBUNNEWS.COM, ISTANBUL – “UNIDA Gontor dan IIKV memiliki visi yang sama dalam Islamisasi Ilmu Pengetahuan,” ungkap Dr. Said Yüce, Direktur IIKV saat menyambut kedatangan rombongon Universitas Darussalam Gontor (UNIDA Gontor) pada Senin, 1 November 2021.

Istanbul Foundation for Science and Culture (İstanbul İlim ve Kültür Vakfı/IIKV) menerima kunjungan dari UNIDA Gontor di kantor mereka di Istanbul, Turki. Kedatangan Rombongan UNIDA Gontor disambut secara langsung oleh Direktur IIKV, Dr. Said Yüce dan Koordinator Bidang Akademik IIKV, Dr. Arif Ebcim.

Rombongan UNIDA Gontor terdiri dari, Prof. Dr. K.H. Hamid Fahmy Zarkasyi, M.A.Ed., M.Phil., Rektor UNIDA Gontor; Dr. Khoirul Umam, M.Ec., Wakil Rektor UNIDA Gontor Bidang Kerjasama, Penelitian, Pengabdian Masyarakat dan Alumni; Syahruddin, M.Sc.Fin., Direktur ICAST (International Centre for Awqaf Studies) UNIDA Gontor; Muchammad Taufiq Affandi, M.Sc, CFO, UNIDA Gontor Islamic Microfinance; Elizabeth Diana Dewi, M.I.R., Konsulat Jenderal Republik Indonesia (KJRI) di Istanbul; dan, Dr Henri Shalahuddin. Selain itu, beberapa alumni Gontor di Turki juga turut hadir dalam acara kunjungan ini.

IIKV sangat mengapresiasi kesungguhan UNIDA Gontor dalam mengkaji studi tentang Nursi. Dalam kunjungan ini, IIKV bersama UNIDA Gontor mengadakan International Conference on Risale-i Nur and Contemporary Issues. Acara ini menghadirkan pembicara dari kedua belah pihak, yaitu Dr. Henri Shalahuddin (Dosen UNIDA Gontor); Dr. (Cand.) Moh. Isom Mudin, M.Ud. (Direktur Nursi Corner UNIDA Gontor); Netty Yuwanda, M.Ag. (Cand.) (Mahasiswi Pascasarjana UNIDA Gontor); dan, Ahmed Subaşı (IIKV).

Selain itu, kunjungan ini juga membahas peluang-peluang kerjasama yang dapat terjalin. Diantaranya ialah pertukaran pelajar/mahasiswa S1 maupun S2, pertukaran staf akademik atau peneliti, joint-research dan publikasi, serta kolaborasi dalam berbagai kegiatan seminar, workshop, pertemuan, pelatihan dan kunjungan akademik.