Berita Foto : New York City Kembali Didatangi Turis Internasional

AFP/TIMOTHY A. CLARY

Shalom Bravo dari Venezuela berpose di Times Square pada 9 November 2021 di New York, New York. - Turis internasional ke AS disambut kembali ke New York City untuk pertama kalinya dalam 20 bulan karena pembatasan perjalanan pandemi Covid-19 dicabut. (Photo by TIMOTHY A. CLARY / AFP)