Kamar Dagang Nasional Bolivia Teken Komitmen Bisnis dengan Indonesia

Laporan Wartawan Tribunnews.com, Larasati Dyah Utami

TRIBUNNEWS.COM, LA PAZ – Kamar Dagang Nasional Bolivia (Camara Nacional de Comercio – Bolivia) menandatangani komitmen bisnis dengan Indonesia pada 9 November 2021 di La Paz, Bolivia.

Komitmen ini dituangkan dalam Letter of Intent on the Establishment of Indonesia – Latin America and the Caribbean Business Network oleh Presiden CNC, Rolando Kempff.

Duta Besar RI untuk Peru dan Bolivia Marina Estella Anwar Bey, sampaikan apresiasi dan ucapan selamat kepada kedua belah pihak atas komitmen ini.

Ia berharap penandatanganan tersebut dapat menjadi wadah bagi para pengusaha Bolivia dan Indonesia untuk saling mempromosikan peluang dagang, investasi dan pariwisata di kedua negara, ungkap Duta Besar Marina Estella.

“Penandatanganan ini merupakan komitmen yang telah disampaikan oleh Presiden CNC pada tanggal 13 Oktober 2021 dalam rangka Forum Bisnis INALAC pada tanggal 14 – 15 Oktober 2021 di Jakarta, Indonesia,” kata Dubes RI dalam keterangannya.

Presiden CNC menegaskan pihaknya akan berkomitmen untuk selalu menjalin kerja sama dengan Indonesia termasuk menjadi bagian Business Network tersebut.

Hal ini karena para pengusaha Bolivia berpandangan bahwa banyak peluang bisnis di berbagai sektor yang dapat dikembangkan kedepannya khususnya sektor pertanian.

Kedepannya, pihak CNC dan anggota berminat untuk dapat mengunjungi Indonesia dan melihat peluang investasi yang dapat dilakukan di Indonesia.

CNC Bolivia merupakan kamar dagang nasional di Bolivia yang berfungsi sebagai lembaga bisnis swasta nirlaba berfungsi untuk mempromosikan pengembangan bisnis sektor perdagangan dan jasa di Bolivia.

KBRI Lima menjalin hubungan baik dengan CNC sejak tahun 2019 dalam rangka mempromosikan Forum Bisnis INALAC dan Trade Expo Indonesia di Bolivia.