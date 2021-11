Super Nintendo World dan Mario Kart Jepang Dapat Hadiah Tea Award dari AS

Laporan Koresponden Tribunnews.com, Richard Susilo dari Jepang

TRIBUNNEWS.COM, TOKYO - Super Nintendo World dan Mario Kart -Kuppa's Challenge yang dibuka di Universal Studios Japan (USJ) pada bulan Maret 2021 mendapatkan Tea (asosiasi hiburan bertema) Award yang bermarkas di Burbank California Amerika Serikat AS).

Tea Award diperoleh hari ini (17/11/2021) dan diumumkan oleh pihak USJ.

Penghargaan Tingkat dipilih oleh Asosiasi Hiburan Bertema, yang berkantor pusat di California, AS. Upacara penghargaan diadakan pada tanggal 16 waktu AS dan dua inisiatif USJ dipilih untuk "Kategori Prestasi Luar Biasa". "Super Nintendo World" dipuji di bidang taman & wahana, dan "Mario Kart ~ Kuppa's Challenge ~" dipuji di bidang teknologi inovatif.

"Super Nintendo World" adalah area tema luar biasa yang mereproduksi dunia game Nintendo di dunia nyata. Selain atraksi naik, memukul "Hatena Block" akan mengumpulkan koin di aplikasi ponsel cerdas, menggunakan seluruh tubuh Anda. Fiturnya adalah Anda dapat menikmatinya. "Dengan membuka area bertema Nintendo pertama di dunia di Universal Studios Japan, Universal Creative telah meningkatkan standar interaktivitas tingkat tinggi," ungkap panitia Tea Award.

Juga, "Mario Kart ~ Kuppa's Challenge ~" adalah atraksi naik Mario Kart pertama di dunia. Kita dapat memasuki dunia permainan dan menjalankan Mario Kart, dan dari Tier Award, "Para tamu mengalami kemandirian dan imersif sambil mengalami pengalaman unik mereka sendiri, konsep interaktivitas di taman hiburan Itu berubah sepenuhnya dan membuat lompatan ke depan. "

Menanggapi penghargaan ini, Wakil Ketua Universal Parks & Resorts Mark Woodbury (Presiden Universal Creative) mengatakan, "Kami berkomitmen untuk memberikan pengalaman yang hanya dapat dialami oleh para tamu di taman hiburan Universal Group. Kami terus-menerus mengadopsi teknologi inovatif untuk memberikan cerita dan pengalaman petualangan yang kuat kepada tamu. Kami menciptakan pengalaman satu kali dalam hidup kami di luar batas wahana dan daratan. Kami sangat berterima kasih kepada seluruh tim karena telah menerima penghargaan seperti itu dari Asosiasi Hiburan Bertema."

Sementara USJ Jepang merasa terdorong oleh penghargaan ini dan dipilih oleh semua orang sebagai tempat di mana kita dapat menikmati rasa persatuan yang unik untuk hiburan nyata dan "antusiasme super" yang luar biasa dengan seluruh semangat yang ada.

"Kami akan melakukan yang terbaik menjadi tempat yang disukai masyarakat nantinya," ungkap USJ. Diskusi mengenai hal ini dapat diikuti lewat grup pecinta Jepang dengan email: info@tribun.in

Selain itu, dalam penghargaan "bidang atraksi", atraksi "The Secret Life of Pets: Off the Leash" dengan tema film populer Universal Studios Hollywood di Amerika Serikat diberikan penghargaan.

Terinspirasi oleh film blockbuster seri "The Secret Life of Pets", film tersebut dipuji karena menikmati pengalaman yang menyentuh hati di mana para tamu melakukan perjalanan untuk mengubah diri mereka menjadi anak anjing yang hilang dan menjadi hewan peliharaan yang dicintai.