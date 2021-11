Menhan Prabowo Bahas Kerja Sama Hingga Keamanan Regional dengan Menhan AS Lloyd Austin

Laporan Wartawan Tribunnews.com, Gita Irawan

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Menteri Pertahanan (Menhan) RI Prabowo Subianto membahas terkait pentingnya kerja sama dengan Menteri Pertahanan Amerika Serikat (AS) Lloyd Austin.

Pembahasan tersebut dibincangkan di sela kegiatan kedua Menhan menghadiri the 17th International Institute for Strategic Studies (IISS) Regional Security Summit: The Manama Dialogue 2021 yang digelar di Bahrain pada Sabtu (20/11/2021).

"Dalam pertemuan tersebut, kedua Menhan membahas mengenai pentingnya kerja sama pertahanan antara Indonesia-Amerika Serikat, dan mengapresiasi hubungan bilateral yang telah terjalin antar kedua negara, khususnya dalam sektor militer," sebagaiamana dikutip dari laman resmi Kementerian Pertahanan, kemhan.go.id, pada Minggu (21/11/2021).

Dalam pertemuan tersebut, Austin juga menyampaikan kebijakan AS untuk tetap mendorong penerapan tatanan berbasis aturan di Indo-Pasifik yang menjunjung tinggi hukum internasional dengan didasarkan pada prinsip-prinsip bersama.

Selain itu, Austin juga menegaskan kembali dukungannya atas kepemimpinan Indonesia di kawasan serta pentingnya peran ASEAN.

"Pembahasan lainnya dalam pertemuan kedua Menhan ini, adalah tentang keamanan regional dan latihan bilateral," kata keterangan tersebut.