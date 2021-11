Sejarah Hari Ini 24 November: Teori Darwin Pertama Kali Dipublikasikan

TRIBUNNEWS.COM - Charles Darwin pertama kali menerbitkan karya ilmiahnya yang berjudul On the Origin of Species by Means of Natural Selection pada 24 November 1859.

Pada awal penerbitannya, buku Origin of Species langsung terjual habis.

Meski begitu, buku tersebut menuai banyak kontroversi dan perdebatan.

Dikutip dari History, buku tersebut ditulis berdasarkan ekspedisi survei lima tahun Darwin di atas kapal HMS Beagle pada 1830-an.

Dengan mengunjungi berbagai tempat, seperti Kepulauan Galapagos dan Selandia Baru, Darwin memperoleh pengetahuan mendalam tentang flora, fauna, dan geologi dari banyak negeri.

Informasi tersebut, serta studinya tentang variasi dan kawin silang, terbukti sangat berharga dalam pengembangan teorinya tentang evolusi organik, setelah ia kembali ke Inggris

Teori Darwin berpendapat organisme secara bertahap berevolusi melalui proses yang disebutnya "seleksi alam".

Dalam seleksi alam, organisme dengan variasi genetik yang sesuai lingkungannya cenderung memperbanyak keturunan daripada organisme dari spesies yang sama yang tidak memiliki variasi, sehingga mempengaruhi susunan genetik spesies secara keseluruhan.

Darwin telah merumuskan teorinya tentang seleksi alam pada 1844, tetapi dia berhati-hati untuk mengungkapkan tesisnya kepada publik karena itu jelas-jelas bertentangan dengan catatan Alkitab tentang penciptaan.

Pada 1858, dengan Darwin masih tetap diam tentang temuannya, naturalis Inggris Alfred Russel Wallace secara independen menerbitkan sebuah makalah yang pada dasarnya merangkum teorinya.