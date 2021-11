Kerap Korek Percintaan Pangeran Harry, Investigator Ini Menyesal Rebut Kehidupan Normal Suami Meghan

TRIBUNNEWS.COM - Seorang investigator swasta mengutarakan maaf kepada Pangeran Harry lantaran telah "merampok" kehidupan normal bangsawan Kerajaan Inggris itu.

Dilansir Marie Claire, penyelidik swasta bernama Gavin Burrows meminta maaf melalui film dokumenter The Princes and the Press BBC.

Film itu mengeksplorasi hubungan Pangeran William dan Pangeran Harry dengan media.

Burrows menyesali perilaku "kejam" media terhadap Harry, demikian dilaporkan People.

"Saya pada dasarnya adalah bagian dari sekelompok orang yang merampok masa remajanya yang normal," kata Burrows.

Pangeran Harry dan Chelsy Davy menyaksikan pertandingan antara Afrika Selatan dan Inggris pada pertandingan rugbi internasional Investec Challenge di Twickenham, sebelah barat London pada 22 November 2008. (FOTO AFP / Chris Ratcliffe)

Burrows mengaku telah meretas komunikasi pribadi Pangeran Harry dengan Chelsy Davy, mantan kekasih cucu Ratu Elizabeth itu selama 6 tahun hingga 2011 silam.

"Ada banyak peretasan pesan suara yang terjadi, ada banyak pekerjaan pengawasan padanya (Chelsy), di telepon, di komunikasinya."

"Chelsy membual kepada teman-temannya ketika dia akan menemuinya (Harry)," kata Burrows.

Lebih lanjut, investigator ini juga mengaku telah menggali catatan medis Davy untuk mencari informasi tentang infeksi menular seksual atau kemungkinan kehamilan.

Burrows kini merasa menyesal dengan tindakannya, dan menyalahkan masa lalunya yang seorang penggunaan narkoba.