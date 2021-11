Berita Foto : Melihat Warna-warni Festival Cahaya di Taman Paris

AFP/THOMAS SAMSON

Patung-patung iluminasi raksasa ditampilkan selama pratinjau Festival Cahaya Jardin des Plantes (Taman Tanaman) di Paris, pada 26 November 2021. - Pameran "The Evolution on the Way of Illumination" akan berlangsung dari 29 November 2021 hingga 30 Januari. 2022. (Photo by Thomas SAMSON / AFP)