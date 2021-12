Berita Foto : Lepas Dari Inggris, Barbados Jadi Negara Republik

AFP/RANDY BROOKS

Charles, Prince of Wales (kanan) menerima Order of Freedom of Barbados dari Presiden Barbados Dame Sandra Mason (2nd R) selama upacara untuk mendeklarasikan Barbados sebuah Republik dan Pelantikan Presiden Barbados di Heroes Square di Bridgetown, Barbados, pada 30 November 2021. - Kembang api memenuhi langit di atas Barbados saat negara kepulauan Karibia itu mendeklarasikan dirinya sebagai republik terbaru di dunia, menurunkan bendera Ratu Elizabeth saat negara itu memutuskan ikatan era kolonial dengan takhta Inggris dengan suara tembakan hormat yang meriah. (Photo by Randy Brooks / AFP)