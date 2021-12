New York City akan Berlakukan Mandat Wajib Vaksin pada Pengusaha Sektor Swasta

Kena Betancur / AFP

Dalam file foto ini diambil pada 31 Mei 2021 Walikota New York Bill de Blasio menghadiri Upacara Peringatan Tahunan Museum Intrepid Sea, Air & Space di New York. Walikota New York Bill de Blasio mengumumkan mandat vaksin Covid-19 menyeluruh untuk sektor swasta di kota terpadat di Amerika Serikat, mulai akhir Desember.