Berita Foto : Melihat Radio Wanita Afghanistan

AFP/HECTOR RETAMAL

Gambar ini diambil pada 28 November 2021 menunjukkan para guru dan siswa menghadiri kelas yang disiarkan di Radio Begum di Kabul. - Dari Kabul yang dikuasai Taliban, Radio Begum menyiarkan suara-suara wanita yang telah dibungkam di seluruh Afghanistan. (Photo by Hector RETAMAL / AFP) / TO GO WITH 'Afghanistan-women-mass-media-radio",FOCUS by Caroline TAIX