Korsel Akan Gunakan Algoritme AI dan Face Recognition untuk Lacak Kasus Covid-19

TRIBUNNEWS.COM, SEOUL - Korea Selatan (Korsel) akan segera meluncurkan proyek percontohan untuk menggunakan teknologi Kecerdasan Buatan atau Artificial Intelligence (AI), pengenalan wajah (face recognition) serta ribuan kamera CCTV dalam melacak pergerakan warga yang terinfeksi virus corona (Covid-19).

Meskipun ada kekhawatiran tentang potensi pelanggaran privasi bagi warganya.

Seorang pejabat di kota Bucheon mengatakan bahwa proyek ini akan dimulai pada Januari tahun mendatang.

"Proyek yang didanai secara nasional di Bucheon, salah satu kota terpadat di pinggiran Seoul, akan mulai beroperasi pada Januari 2022," kata pejabat tersebut.

Dikutip dari laman Channel News Asia, Senin (13/12/2021), sistem ini menggunakan algoritme AI dan teknologi face recognition untuk tidak hanya menganalisis rekaman yang dikumpulkan oleh lebih dari 10.820 kamera CCTV.

Namun juga melacak pergerakan orang yang terinfeksi, siapapun yang melakukan kontak erat dan apakah mereka mengenakan masker.

Hal ini menurut rencana bisnis dari kota itu yang diserahkan ke Kementerian Sains dan Teknologi Informasi dan Komunikasi (ICT) Korsel.

Perlu diketahui, pemerintah di seluruh dunia telah beralih menggunakan teknologi baru dan memperluas kekuatan hukum untuk mencoba membendung gelombang infeksi Covid-19.

Menurut laporan Maret yang dilakukan oleh Columbia Law School di New York, Amerika Serikat (AS), negara seperti China, Rusia, India, Polandia dan Jepang serta beberapa negara bagian di AS termasuk diantara pemerintah yang telah meluncurkan atau setidaknya bereksperimen dengan sistem face recognition untuk melacak pasien Covid-19.

Pejabat Bucheon itu menambahkan bahwa sistem tersebut harus mengurangi ketegangan pada tim pelacak yang terlalu banyak bekerja di kota dengan populasi lebih dari 800.000 orang, dan mendorong penggunaan tenaga tim medis secara lebih efisien dan akurat.