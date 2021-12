Berita Foto : Truk BBM Meledak di Haiti Tewaskan Puluhan Orang

AFP/HANDOUT

Gambar ini milik Departemen Komunikasi Balai Kota Cap-Hatien menunjukkan sisa-sisa truk tangki bensin setelah meledak di Cap-Hatien, Haiti, 14 Desember 2021. - Sedikitnya 62 orang tewas ketika truk tangki bahan bakar meledak di kota Cap-Haitien Haiti pada Selasa pagi, kata seorang pejabat setempat, dengan petugas medis yang kewalahan mengatakan jumlah korban dikhawatirkan akan meningkat. Ledakan itu adalah bencana terbaru yang melanda negara Karibia yang dilanda kemiskinan, di mana geng-geng kekerasan telah memicu kekurangan bahan bakar yang melumpuhkan dengan menghambat pasokan, dan pembunuhan presiden lima bulan lalu belum dapat dijelaskan. (Photo by Handout / Cap-Haitien City Hall / AFP) / RESTRICTED TO EDITORIAL USE - MANDATORY CREDIT "AFP PHOTO / Communication Department of the Cap-Haitien City Hall" - NO MARKETING - NO ADVERTISING CAMPAIGNS - DISTRIBUTED AS A SERVICE TO CLIENTS