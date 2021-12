Beban Anggaran Jepang Biayai Tentara Amerika Menjadi 211 Miliar Yen, Naik 10 Miliar Yen

Laporan Koresponden Tribunnews.com, Richard Susilo dari Jepang

TRIBUNNEWS.COM, TOKYO - Pemerintah Jepang telah sepakat dengan pihak AS rata-rata sekitar 211 miliar yen per tahun mengenai beban biaya penempatan tentara militer AS di Jepang (USFJ) selama lima tahun dari tahun 2022.

Jumlah bertambah 10 miliar dibandingkan tahun ini 201,7 miliar yen.

"Biaya pengadaan peralatan pelatihan baru telah ditetapkan untuk menutupi biaya peralatan yang digunakan oleh militer AS dan Pasukan Bela Diri untuk pelatihan bersama. Pihak Jepang juga telah mengumumkan bahwa nama umum untuk beban tersebut adalah "Anggaran Ketahanan Aliansi" yang bertujuan untuk lebih memperkuat pencegahan dan kekuatan penanggulangan aliansi Jepang-AS," ungkap Menteri Luar Negeri Yoshimasa Hayashi hari Selasa (21/12/2021).

Kebijakan tersebut akan ditandatangani pada Pertemuan Menteri Luar Negeri dan Pertahanan (2 plus 2) yang dijadwalkan akan diadakan di Washington, DC pada 7 Januari 2022.

Jumlah total selama lima tahun diperkirakan menjadi 1 triliun 55,1 miliar yen, yang 11% lebih tinggi dari perkiraan beban 946,5 miliar yen yang diumumkan pada akhir 2015 untuk tahun fiskal ke-16 hingga ke-20.

Biaya pengadaan peralatan pelatihan yang baru ditetapkan akan memakan biaya hingga 20 miliar yen dalam 5 tahun. Itu ditambahkan dalam kerangka "perjanjian khusus" di mana Jepang mengambil alih biaya yang harus ditanggung pihak AS dalam Perjanjian Status Pasukan Jepang-AS.

Untuk mengembangkan sistem yang memungkinkan Pasukan Bela Diri untuk berpartisipasi dalam pelatihan skala besar yang dilakukan oleh militer AS di Amerika Serikat menggunakan simulator dari Jepang, untuk membeli peralatan target untuk pelatihan menembak, dan peralatan yang dapat melakukan pelatihan cyber praktis dengan militer AS.

Di sisi lain, "biaya utilitas dan air" fasilitas militer AS yang ditempatkan di Jepang akan dikurangi secara bertahap dari 23,4 miliar yen pada tahun fiskal 2021 menjadi 13,3 miliar yen dalam lima tahun mendatang.

Seperti yang dikatakan bahwa beban biaya penempatan adalah "anggaran belas kasihan", itu memiliki arti yang kuat untuk mendukung USFJ. Kali ini, sambil menurunkan tagihan listrik, biaya pengadaan bahan dan peralatan pelatihan ditambahkan untuk memperkuat makna biaya untuk memperkuat daya tangkal dan kekuatan penanggulangan aliansi Jepang-AS.

Pihak Jepang ingin mendapatkan pemahaman publik tentang peningkatan beban dengan memparafrasekannya sebagai "anggaran ketahanan aliansi."

Tahun lalu, ketika saatnya merevisi beban biaya penempatan, negosiasi sulit bagi pemerintahan Trump saat itu untuk menuntut peningkatan beban yang signifikan. Pemerintahan Biden dilantik pada Januari tahun ini, memperpanjang level saat ini satu tahun dan melanjutkan negosiasi antara Jepang dan Amerika Serikat.

Beban negara yang menjadi tempat pangkalan militer AS terbesar adalah Jepang skeitar 74,5% pada tahun 2004. Lalu Korea menanggung beban 40%, Jerman 32,6% dan Italia menanggung biaya 41% bagi pangkalan militer AS di sana.