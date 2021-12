Citra Satelit dan Intelijen AS Ungkap Arab Saudi Buat Teknologi Rudal Balistik dengan Bantuan China

Selebaran / Planet Labs PBC / AFP

2 November 2021 ini, citra satelit milik Planet Labs PBC dan Middlebury Institute of International Studies dilaporkan menunjukkan lokasi uji bahan bakar dan produksi padat di dekat Dawadmi, Arab Saudi. Badan-badan intelijen AS telah menilai bahwa Arab Saudi sekarang secara aktif memproduksi rudal balistik dengan bantuan China, media AS melaporkan pada 23 Desember 2021. Gambar-gambar tersebut menunjukkan bahwa Saudi sedang membuat rudal balistik di situs yang sebelumnya dibangun dengan bantuan China, menurut para ahli. di lembaga dan sumber yang mengkonfirmasi kemajuan yang konsisten dengan penilaian intelijen AS terbaru.