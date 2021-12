Kematian Uskup Agung Desmond Tutu, Ratu Elizabeth II: Tanpa Lelah Perjuangkan Hak Asasi Manusia

TRIBUNNEWS.COM - Kematian Uskup Agung Desmond Tutu membawa duka mendalam bagi Afrika Selatan, dan Ratu Elizabeth II.

Desmond Tutu meninggal dunia pada Minggu (26/12/2021).

Menurut Ratu Elizabeth II, Desmond Tutu tanpa lelah memperjuangkan hak asasi manusia.

Semasa hidup, Tutu membantu mengakhiri apartheid di Afrika Selatan.

Sebuah foto yang dirilis pada 23 Desember 2021 menunjukkan Ratu Elizabeth II dari Inggris berpose saat merekam pesan Hari Natal tahunannya White Drawing Room Windsor Castle, sebelah barat London. (Victoria Jones / POOL / AFP)

Desmond Tutu wafat di Cape Town, pada usia 90 tahun.

Ratu memimpin penghormatan Inggris untuk Tutu, sembari mengingat "kehangatan dan humornya yang luar biasa".

"Saya dan seluruh Keluarga Kerajaan dalam kesedihan yang mendalam atas berita kematian Uskup Agung Desmond Tutu, seorang pria yang tanpa lelah memperjuangkan hak asasi manusia di Afrika Selatan dan di seluruh dunia," kata Ratu.

Melansir BBC, selain Ratu,Duke dan Duchess of Cornwall mengatakan mereka "sangat sedih" mendengar kematiannya, mengatakan keberaniannya dalam berbicara "melawan kejahatan apartheid dan menyoroti ancaman perubahan iklim" adalah sebuah inspirasi.

Duke dan Duchess of Sussex Inggris, Pangeran Harry dan istrinya Meghan menggendong bayi laki-laki mereka Archie ketika mereka bertemu dengan Uskup Agung Desmond Tutu di Tutu Legacy Foundation di Cape Town pada 25 September 2019 (HENK KRUGER / POOL / AFP)

Duke dan Duchess of Sussex mengatakan ketika mereka memperkenalkan putra mereka Archie kepada uskup agung di Afrika Selatan pada tahun 2019, Tutu membuat lelucon tentang "Arch and The Arch", dan "tawa menular" -nya terdengar di seluruh ruangan dan menenangkan "siapa pun di rumahnya. kehadiran".

"Ia adalah ikon keadilan rasial dan dicintai di seluruh dunia," kata mereka.