Bukan Ahli Medis, Seorang Wanita Ditangkap karena Beri Vaksin Covid-19 pada Remaja di Rumahnya

Laporan Wartawan Tribunnews, Fitri Wulandari

TRIBUNNEWS.COM, NEW YORK - Seorang wanita di negara bagian New York, Amerika Serikat (AS) telah ditangkap setelah dituduh memberikan vaksin virus corona (Covid-19) kepada seorang remaja tanpa izin medis.

Terkait aksi ini, ibu dari remaja itu pun kemudian melaporkan kepada polisi bahwa ia tidak mengetahui bahwa ada wanita yang memberikan suntikan kepada anaknya.

Dikutip dari laman Russia Today, Senin (3/1/2022), Laura Parker Russo, seorang wanita berusia 54 tahun yang tinggal di Long Island, diduga memberikan remaja itu 'apa yang diyakini penyelidik sebagai vaksin Covid-19' di rumahnya pada Jumat lalu.

Namun tidak jelas apa yang dilakukan remaja itu di rumah Russo, dan apakah mereka memiliki hubungan keluarga.

Sang ibu mengatakan kepada detektif setempat bahwa ia tidak memberikan izin kepada Russo untuk menyuntikkan zat itu kepada putranya.

Polisi pun kemudian menemukan fakta bahwa Russo memang tidak memiliki hak untuk melakukan prosedur medis.

Karena wanita itu bukan merupakan seorang profesional medis dan tidak berwenang untuk melakukan vaksinasi.

Russo didakwa berlatih tanpa kualifikasi yang layak, dan dijadwalkan hadir di pengadilan pada 21 Januari mendatang.

Perlu diketahui, anak-anak berusia 5 hingga 17 tahun memang memenuhi syarat untuk mendapatkan vaksin Covid-19 di AS.