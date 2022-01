Pulau buatan: Dari milik kaum super-kaya di Dubai hingga pulau di Laut China Selatan

Sepanjang sejarah, umat manusia berupaya menciptakan daratan kering di tengah danau, sungai, dan laut agar bisa dihuni. Namun, ambisi terbesar - dan bisa dibilang paling congkak- berlangsung selama abad ke-21 ini.

Kita hidup di 'era pulau buatan', menurut Alastair Bonnett selaku ahli geografi sosial dari Universitas Newcastle, Inggris. "Pulau-pulau baru dibangun dalam jumlah dan skala yang tidak pernah terlihat sebelumnya."

Generasi baru pulau-pulau buatan ini lebih berani, lebih besar, dan berpotensi lebih merusak jika dibandingkan dengan apa yang telah dibangun nenek moyang kita, tulis Bonnett dalam buku karyanya, Elsewhere: A Journey Into Our Age Of Islands.

Ahli geografi ini telah mengunjungi berbagai pulau buatan manusia di seluruh dunia. Sebagai contoh, kepulauan raksasa buatan yang diciptakan dengan menumpahkan miliaran ton pasir ke tengah laut.

Kemudian ada pula atol berbalut beton yang diciptakan untuk mengonsolidasikan kekuatan militer dan politik.

Lantas anjungan kilang minyak dengan perancah sejauh ratusan meter menuju dasar laut.

Walaupun struktur buatan manusia itu perlahan diserap oleh alam, tapi proses itu perlu waktu. Kerap kali hanya sedikit kehidupan di perairan sekitar pulau buatan.

"Yang sering terjadi pulau buatan adalah zona mati. Membuatnya hidup kembali adalah pekerjaan sulit," tulis Bonnett.

Dia mencontohkan Laut China Selatan. Kawasan yang "dulunya jernih dan terdapat terumbu yang tak tersentuh manusia...kini telah dimutilasi secara mengerikan, diporak-porandakan, dan dibangun beton di atasnya".

Bagaimanapun, Bonnett terpikat oleh pulau-pulau buatan ini.

Dia mencoba memahami bagaimana caranya dan mengapa pulau-pulau tersebut dibuat.

Terlepas apakah Anda menyetujui keberadaan pulau-pulau ini atau tidak, ciptaan manusia ini akan memaparkan kisah kepada generasi mendatang tentang bagaimana manusia memandang dirinya sendiri pada awal masa Anthropocene (zaman manusia untuk menunjukkan bahwa permasalahan lingkungan adalah akibat ulah manusia).

Untuk melihat bagaimana rupa pulau-pulau buatan masa kini, silakan simak foto-foto di bawah ini yang diabadikan dari seluruh dunia--dari kawasan Timur Tengah, Asia, hingga Amerika Serikat.