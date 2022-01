Kasus Omicron Bertambah, Gedung Putih Akan Bagikan 400 Juta Masker N95 Gratis ke Seluruh AS

Laporan Wartawan Tribunnews.com, Fitri Wulandari

TRIBUNNEWS.COM, WASHINGTON - Administrasi Presiden Amerika Serikat (AS) Joe Biden akan mendistribusikan 400 juta masker N95 secara gratis di seantero AS.

Kebijakan ini diambil di tengah lonjakan kasus varian baru virus corona (Covid-19) Omicron di negara itu.

Pernyataan ini disampaikan Penasihat Senior untuk Tanggapan Covid-19 AS, Dr. Tom Inglesby pada Rabu kemarin.

Dikutip dari laman Sputnik News, Kamis (20/1/2022), 400 juta masker N95 akan tersedia secara luas dan penerima tidak akan diprioritaskan berdasarkan faktor kesehatan atau demografi apapun.

"Pemerintahan Biden meyakini bahwa orang yang ingin mengaksesnya, tentu akan dapat mengaksesnya. Menyediakan masker dan melakukan pengujian (testing) merupakan bagian dari pendekatan administrasi baru untuk pasokan peralatan kesehatan di luar gelombang kasus varian Omicron saat ini," kata Inglesby.

Baca juga: Kata Epidemiolog Soal Kenaikan Kasus Omicron : Kalau Rumah Sakit Sudah Penuh, Itu Sudah Telat

Ia menekankan Gedung Putih bahkan benar-benar mempersiapkan 'amunisi' terkait kemungkinan akan munculnya lebih banyak varian Covid-19 di masa depan.

"Warga AS dapat berharap banyak kepada pemerintah AS untuk membuat lebih banyak masker N95 yang diakui oleh Pusat Pengendalian dan Pencegahan Penyakit (CDC) AS untuk menawarkan perlindungan terbaik terhadap Covid-19," tegas Inglesby.

Pendistribusian 400 juta masker ini pun dianggap sebagai penanda jumlah penyebaran terbesar Alat Pelindung Diri (APD) dalam sejarah AS.

Masker Kain Tidak Efektif