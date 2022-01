Amerika akan Tangguhkan 44 Penerbangan dari 4 Maskapai China

TRIBUNNEWS.COM - Pemerintah Amerika Serikat (AS) mengatakan akan menangguhkan 44 penerbangan dari empat maspakai China, tujuan China dari AS karena kekhawatiran Covid-19.

Penangguhan akan dimulai pada 30 Januari 2022 mendatang, dengan penerbangan Los Angeles ke Xiamen, dengan Xiamen Airlines.

Departemen Perhubungan mengatakan kebijakan ini akan berlanjut hingga 29 Maret 2022 mendatang.

Dilansir Al Jazeera, beberapa penerbangan yang ditangguhkan di antaranya Xiamen, Air China, China Southern Ailines, dan China Eastern Airlines.

Armada Boeing 747 series Air China di Bandara Internasional Beijing (AIRLINERS.NET)

Sebelumnya, otoritas China juga menangguhkan 20 penerbangan United Airlines, 10 American Airlines, dan Delta Air Lines sejak 31 Desember 2021, setelah beberapa penumpang dinyatakan positif Covid-19.

Departemen Perhubungan mengatakan pemerintah China juga mengumumkan pembatalan penerbangan baru Amerika.

Juru Bicara Kedutaan Besar China di Washington, Liu Pengyu, menyebut kebijakan bagi penerbangan penumpang internasional yang memasuki China telah "diterapkan secara setara untuk maskapai China dan asing dengan cara yang adil, terbuka, dan transparan", Jumat (21/1/2022).

Pengyu menyebut langkah AS "sangat tidak masuk akal."

Pesawat Delta Air Lines (iStock)

"Kami mendesak pihak AS berhenti mengganggu dan membatasi penerbangan penumpang normal oleh maskapai China," desak Pengyu.

Airlines for America, sebuah kelompok perdagangan yang mewakili tiga maskapai AS yang terkena dampak langkah China bersama dengan yang lain, mengatakan pihaknya mendukung tindakan Washington "untuk memastikan perlakuan yang adil terhadap maskapai penerbangan AS di pasar China".