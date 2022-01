PROFIL Clarke Gayford, Tunangan PM Selandia Baru Jacinda Ardern, Batal Menikah karena Omicron

TRIBUNNEWS.COM - Perdana Menteri Selandia Baru Jacinda Ardern pada hari Minggu (23/1/2022) menginformasikan bahwa ia telah membatalkan pernikahannya dengan Clarke Gayford akibat gelombang baru kasus COVID-19-Omicron di negara itu.

Ardern (41) bertunangan dengan Gayford (44) saat liburan Paskah tahun 2019 lalu.

Pasangan itu juga sudah memiliki seorang putri berusia dua tahun.

Namun siapa sebenarnya Clarke Gayford dan bagaimana ia bertemu dengan Ardern?

Berikut profil dan fakta-fakta seputar Clarke Gayford, dikutip Tribunnews dari republicworld.com dan thefamouspeople.com.

Perdana Menteri Selandia Baru Jacinda Ardern bersama pasangannya, Clarke Gayford, dan putri mereka, di rumah sakit di Auckland, pada Minggu (24/6/2018). (AFP/Michael Bradley)

Clarke Gayford adalah penyiar radio dan televisi dari Selandia Baru.

Ia terkenal sebagai pembawa acara program memancing di TV populer 'Fish of the Day.'

Pada tahun 2016, Fish of the Day memenangkan penghargaan Best Lifestyle Show di Houston International Film Festival.

Popularitas acara itu meningkat ketika diputar di lebih dari 35 negara setelah dibeli oleh National Geographic Channel.

Gayford juga menjadi pembawa acara di stasiun radio, seperti Channel Z, The Edge, More FM, dan George FM.