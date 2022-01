Minggu Pagi Bandara di New York Mulai Lanjutkan Aktivitas Penerbangan Setelah Dilanda Badai Salju

Sebuah truk Departemen Sanitasi membajak salju di dekat Times Square pada 29 Januari 2022 di New York City. Sebuah nor'easter yang kuat membawa kondisi badai salju dengan angin kencang yang menyebabkan pemadaman listrik yang meluas ke sebagian besar pantai Atlantik Tengah dan New England. (Foto oleh Deccio Serrano/NurPhoto)

Laporan Wartawan Tribunnews, Fitri Wulandari

TRIBUNNEWS.COM, NEW YORK - Bandara di New York berencana untuk memulihkan lalu lintas udara secara bertahap mulai Minggu (30/1/2022) dini hari, setelah badai salju lebat melanda Pantai Timur Amerika Serikat (AS) sehari sebelumnya.

Dikutip dari laman Sputnik News, Senin (31/1/2022), pada Sabtu lalu, pihak Bandara Internasional John F Kennedy (JFK) menyampaikan lebih dari 76 persen dari 877 penerbangan regulernya telah dibatalkan karena kondisi cuaca.

Penumpang di JFK dan LaGuardia disarankan untuk memeriksa status penerbangan mereka.

"Kami memperkirakan awal yang lambat untuk aktivitas penerbangan Minggu, 30 Januari, dengan peningkatan bertahap seiring berjalannya hari," cuit bandara itu dalam akun Twitter-nya.

Sebelumnya, sebanyak 3.500 penerbangan dibatalkan di AS dan lebih dari 80.000 konsumen dibiarkan hidup tanpa listrik saat salju lebat dan angin kencang melanda Pantai Timur AS pada Sabtu lalu.

Badai yang muncul di dekat Carolina Utara dan Selatan, kemudian bergerak di sepanjang Pantai Atlantik ke Utara ini, telah berdampak pada sekitar 50 juta orang.