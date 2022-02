Serbu Bioskop di New York City, 10 Pengunjuk Rasa Anti Vaksin Covid-19 Ditangkap Polisi

Laporan Wartawan Tribunnews, Fitri Wulandari

TRIBUNNEWS.COM, NEW YORK - Departemen Kepolisian New York (NYPD), Amerika Serikat (AS) menangkap 10 orang setelah pengunjuk rasa mandat anti-vaksin virus corona (Covid-19) mendatangi bioskop Times Square pada Senin malam waktu setempat.

Peristiwa itu terjadi di AMC di 42nd St. dan 7th Ave., namun detail tentang apa yang terjadi di dalam bioskop itu belum disampaikan.

Dikutip dari laman Fox 5 New York, Selasa (8/2/2022), kehadiran polisi dalam jumlah besar terlihat di luar gedung dan beberapa orang tampak dimasukkan ke dalam mobil polisi dengan tangan terikat di belakang punggung.

Kerumunan pengunjuk rasa meneriakkan kalimat 'Shame on you' atau 'anda memalukan' kepada polisi yang melakukan penangkapan.

Seperti diketahui, ada berbagai protes anti-vaksin Covid-19 yang terjadi di New York City (NYC) selama berbulan-bulan.

Karena aturan saat ini mewajibkan siapapun yang ingin menghadiri acara di dalam ruangan atau makan di dalam di restoran untuk divaksinasi Covid-19.