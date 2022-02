Daftar Nominasi Piala Oscar 2022, The Power of the Dog Raih 12 Nominasi

Simak daftar nominsi Piala Oscar 2022. The Power of the Dog mendominasi dengan 12 nominasi.

TRIBUNNEWS.COM - Academy of Motion Picture Arts and Sciences telah resmi mengumumkan nominasi Academy Awards ke-94 atau Piala Oscar.

Academy Awards tahunan ke-94 akan digelar di Dolby Theatre Hollywood di Los Angeles pada 27 Maret 2022, mendatang.

Untuk pertama kalinya dalam tiga tahun terakhir, Oscar 2022 akan diselenggarakan dengan pembawa acara.

Mengutip Variety, The Power of the Dog dari Netflix mendominasi Academy Awards dengan 12 nominasi, terbanyak dari semua film.

Diikuti dengan Dune, sebuah adaptasi luas dari novel fiksi ilmiah populer yang pernah diyakini tidak dapat difilmkan, mendapatkan 10 nominasi Oscar.

Baca juga: Glenn Fredly Dapatkan Penghargaan Eventori Awards Atas Dedikasinya di Dunia Musik

Baca juga: Kisah Michael Jackson Bakal Diangkat Jadi Film Biopik, Digarap oleh Graham King dan Lionsgate

Jane Campion menjadi wanita pertama yang mendapatkan dua nominasi sutradara terbaik dengan nominasinya untuk The Power of the Dog.

Dia juga dinominasikan dalam kategori skenario adaptasi terbaik.

Melalui Belfast, Branagh menjadi orang pertama yang mendapatkan tujuh nominasi Oscar dalam tujuh kategori berbeda.

Berikut daftar lengkap nominasi Piala Oscar 2022:

Best Picture