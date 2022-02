Hilang Selama 2 Tahun, Gadis asal AS Berusia 6 Tahun Ditemukan di Lokasi Tak Disangka-Sangka

via doisongphapluat

TRIBUNNEWS.COM, AMERIKA SERIKAT - Seorang gadis kecil berusia 4 tahun tiba-tiba hilang secara misterius selama 2 tahun ditemukan dalam kondisi memprihatinkan.

Menurut The Sun, Paislee Shultis dilaporkan hilang pada 13 Juli 2019, ketika dia berusia 4 tahun dan sebelumnya tinggal di Cayuga Heights, New York, AS.

Meskipun telah dilakukan upaya pencarian, polisi tidak menemukan petunjuk atau jejak Paislee.

Pihak berwenang menduga gadis itu diculik oleh orang tua kandungnya Kimberly Cooper (33) dan Kirk Shultis Jr (32) tetapi tidak menemukan bukti apa pun.

The Daily Freeman melaporkan, orang tua Paislee diyakini telah kehilangan hak asuh atas kedua putri mereka.

Pihak berwenang telah menjadwalkan agar gadis-gadis itu dijemput pada hari Paislee menghilang.

Hari itu, kakak perempuan Paislee berada di sekolah dan gadis berusia 4 tahun itu dikatakan telah dibawa pergi oleh orang tuanya.

Setelah lebih dari dua tahun, pada 14 Februari, polisi menemukan Paislee di rumah orang tua kandungnya di Saugerties, Ulster, New York, sekitar 70 km dari tempat tinggal aslinya.

Joseph A. Sinagra, Kepala Polisi Saugerties mengatakan, pasukan fungsional menerima informasi yang berharga sehingga mereka memutuskan untuk membuka penggeledahan di rumah ini.

Mereka juga mengambil keterangan dari Kirk Shultis Jr dan ayahnya, Krik Shultis Sr (57).