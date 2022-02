Ketegangan Meningkat, Personel Departemen Luar Negeri AS di Lvov Habiskan Malam di Polandia

Menteri Luar Negeri AS Antony Blinken.

TRIBUNNEWS.COM, WASHINGTON - Menteri Luar Negeri Amerika Serikat (AS) Antony Blinken telah mengumumkan bahwa personel Departemen Luar Negeri AS yang ditempatkan di kota Lvov, Ukraina Barat, melakukan perjalanan ke Polandia untuk bermalam.

Siaran pers Gedung Putih menyebut masalah keamanan sebagai alasan dari pengambilan keputusan tersebut.

Dikutip dari laman Sputnik News, Selasa (22/2/2022), setelah bermalam di Polandia, personel Departemen Luar Negeri AS pun diharapkan secara teratur kembali ke Ukraina untuk melanjutkan pekerjaan diplomatik dan dukungan konsuler darurat.

Rilis tersebut mengakui bahwa penarikan personel AS dapat dipandang negatif oleh pejabat Ukraina.

"Fakta bahwa kami mengambil tindakan pencegahan yang hati-hati demi keselamatan personel pemerintah AS dan warga AS, seperti yang kami lakukan secara rutin di seluruh dunia, bukan merupakan cara merusak dukungan kami atau komitmen kami untuk Ukraina. Komitmen kami untuk Ukraina melampaui satu lokasi," tegas Kementerian Luar Negeri AS dalam rilis tersebut.

Kendati demikian, rilis itu tidak memberikan rincian terkait masalah keamanan yang disebut sebagai katalisator bagi personel Departemen Luar Negeri AS yang dipindahkan ke Polandia pada malam itu.

Perlu diketahui, pemerintahan Presiden AS Joe Biden dilaporkan sedang mempertimbangkan untuk memerintahkan relokasi semua diplomatnya yang masih tersisa di Ukraina ke Polandia.

Laporan itu juga mengatakan bahwa personel Amerika dapat kembali ke Ukraina pada Selasa waktu setempat, jika tidak ada invasi yang dilakukan Rusia.

Staf Kedutaan Besar AS di Ukraina sebelumnya bahkan telah dipindahkan dari ibu kota Ukraina, Kiev ke Lvov.