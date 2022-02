Apa Itu Bucharest Nine? Organisasi yang Dimintai Bantuan Presiden Ukraina Terkait Invasi Rusia

Pertemuan Bucharest Nine (B9) yang digelar pada 10 Mei 2021. Penjelasan mengenai Bucharest Nine, organisasi yang dimintai bantuan Presiden Ukraina untuk memerangi Rusia.

TRIBUNNEWS.COM - Apa itu Bucharest Nine (B9)? Organisasi yang dimintai bantuan Presiden Ukraina Volodymyr Zelenskyy.

Pada Jumat (25/2/2022), Zelenskyy mengungkapkan pihaknya telah meminta bantuan pada Bucharest Nine terkait invasi Rusia.

Hal ini disampaikan Zelenskyy dalam cuitan di akun Twitternya, @ZelenskyyUa.

Ia mengatakan Ukraina saat ini membutuhkan bantuan pertahanan dan sanksi untuk menekan Rusia.

Cuitan Presiden Ukraina Volodymyr Zelenskyy, Jumat (25/2/2022), yang mengatakan pihaknya telah meminta bantuan pada Bucharest Nine terkait invasi Rusia. (Tangkap layar Twitter @ZelenskyyUa)

"Kami mempertahankan kebebasan kami, tanah kami. Kami membutuhkan bantuan internasional yang efektif.

Membahas (bantuan) ini dengan @AndrzejDuda. Meminta bantuan ke Bucharest Nine untuk bantuan pertahanan, sanksi, tekanan pada penyerang (Rusia).

Bersama-sama kita harus menempatkan (diskusi) di meja perundingan. Kami butuh koalisi anti-perang," cuitnya.

Lantas, apa itu Bucharest Nine?

Mengutip PDF milik Friedrich Ebert Foundation berjudul Bucharest Nine: looking for cooperation on NATO's eastern flank?, Bucharest Nine didirikan pada November 2015 di ibu kota Rumania, Bucharest, atas prakarsa Presiden Rumania Klaus Iohannis dan Presiden Polandia Andrzej Duda.

Organisasi ini menyatukan sembilan negara anggota NATO yang terletak di sisi timur aliansi, yaitu Bulgaria, Estonia, Latvia, Lituania, Polandia, Rumania, Slovakia, Hongaria, dan Republik Ceko.