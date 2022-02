Negara-negara Eropa dan Kanada Tutup Wilayah Udara untuk Pesawat Rusia

TRIBUNNEWS.COM, LONDON - Negara-negara Eropa dan Kanada pada Minggu (27/2/2022) menutup wilayah udara mereka untuk pesawat Rusia.

Ini adalah sebuah langkah yang belum pernah terjadi sebelumnya dan bertujuan untuk menekan Presiden Rusia Vladimir Putin segera mengakhiri invasinya ke Ukraina, serangan terbesar terhadap negara Eropa sejak Perang Dunia II.

Aeroflot mengatakan akan membatalkan semua penerbangan ke tujuan Eropa setelah Kepala Kebijakan Luar Negeri Uni Eropa Josep Borrell mengatakan Uni Eropa telah memutuskan untuk menutup wilayah udaranya untuk lalu lintas Rusia.

Amerika Serikat (AS) sedang mempertimbangkan tindakan serupa, tetapi sejauh ini masih belum mengeluarkan keputusan akhir, menurut para pejabat AS.

Pemerintah AS mengatakan warga harus mempertimbangkan untuk segera meninggalkan Rusia memakai penerbangan komersial, dengan alasan meningkatnya jumlah maskapai yang membatalkan penerbangan karena negara-negara menutup wilayah udara mereka terhadap Rusia.

Larangan jet Rusia diberlakukan, ketika industri penerbangan tengah bergulat dengan dampak dari pandemi Covid-19 yang masih memukul permintaan global untuk perjalanan.

Jerman, Spanyol dan Prancis bergabung dengan Inggris, Negara-negara Nordik dan Baltik dalam menyatakan larangan Rusia menggunakan wilayah udara mereka, eskalasi besar dalam taktik oleh sebagian besar sekutu NATO untuk mengobarkan perang ekonomi melawan Putin sebagai pembalasan atas invasi ke Ukraina.

Negara-negara Barat, yang dipimpin Amerika Serikat, juga meluncurkan sanksi keuangan baru terhadap Rusia.

Diperkirakan, Rusia akan membalas blokade udara dan sanksi lainnya.

Ini telah menanggapi larangan wilayah udara Eropa paling awal dengan dekritnya yang melarang maskapai penerbangan dari Inggris, Bulgaria dan Polandia.

Tanpa akses ke maskapai penerbangan Rusia, para ahli mengatakan operator harus mengalihkan penerbangan ke selatan, sementara juga menghindari daerah ketegangan di Timur Tengah.

Larangan wilayah udara timbal balik oleh Rusia dan Amerika Serikat akan menyebabkan waktu penerbangan yang lebih lama bagi operator AS dan dapat memerlukan perubahan awak pada rute Pantai Timur ke Asia, kata analis yang berpusat di AS, Robert Mann dari R.W. Mann &Company, Inc.

Ini bisa membuat penerbangan tertentu terlalu mahal untuk beroperasi oleh operator AS.

"Itu hanya akan menambah banyak biaya," katanya.(Reuters)