Peta Invasi Rusia: Ukraina Dikepung, Pasukan Putin Pegang Kendali Penuh di Sebagian Besar Wilayah

TRIBUNNEWS.COM - Pertempuran sengit terjadi di Kharkiv, kota terbesar kedua di Ukraina, pada Minggu (27/2/2022) dini hari, di hari keempat invasi Rusia.

Namun, serangan Rusia di wilayah itu berhasil dihalau.

Rusia melancarkan serangan pada Kamis (24/2/2022) dari tiga arah utama: utara, selatan, dan timur.

Menurut laporan, saat ini Rusia sudah mengambil kendali penuh di sebagian besar wilayah Ukraina.

Mengutip BBC.com, berikut ini update peta invasi Rusia di Ukraine:

Perjuangan untuk Kyiv

Peta ini menunjukkan situasi terkini di sekitar ibu kota Ukraina, Kyiv. Warna merah yang ada di peta adalah pasukan Rusia. (BBC)

Pasukan Rusia tiba di dekat Obolon, pinggiran Kyiv, pada Jumat (25/2/2022), tetapi sejauh ini belum masuk hingga pusat ibu kota.

Pasukan Rusia saat ini mengambil alih jalan sempit yang melintasi Sungai Dnieper menuju timur Kyiv, menurut Institute for the Study of War.

Semalam, dilaporkan terjadi bentrokan antara apa yang disebut kelompok penyabotase di jalan-jalan kota - dan sebuah gudang minyak di Vasylkiv, selatan kota, diserang.

Sebuah blok perumahan di pinggiran Bucha terkena tembakan, hingga terjadi pertempuran sengit di dekat Irpin.