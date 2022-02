Rusia Frustrasi Pertahanan Ukraina Kuat, Gagal Dominasi Udara, Putin Siapkan Langkah

TRIBUNNEWS.COM - Terlepas dari keuntungannya yang luar biasa, pasukan Rusia di Ukraina menghadapi perlawanan yang lebih keras dari yang diperkirakan sebelumnya.

Menanggapi hal tersebut, Kremlin enggan berkomentar mengenai rincian operasi militer.

Sementara, Kementerian Pertahanan Rusia bersikeras serangan mereka telah berhasil.

Seorang pejabat senior pertahanan Amerika Serikat (AS), mengatakan ada indikasi dalam 24 jam terakhir Moskow merasa frustrasi karena progres yang lambat akibat pertahanan Ukraina yang ternyata kuat.

Juga, kegagalan Rusia untuk mendominasi udara sepenuhnya.

Seorang wanita menangis saat dia duduk di luar sebuah bangunan yang rusak akibat pemboman di kota Kharkiv, Ukraina timur pada 24 Februari 2022, saat angkatan bersenjata Rusia melancarkan invasi militer ke Ukraina. - Presiden Rusia melancarkan invasi skala penuh ke Ukraina pada 24 Februari, menewaskan puluhan orang dan memaksa ratusan orang melarikan diri demi nyawa mereka di negara tetangga yang pro-Barat itu. Serangan udara Rusia menghantam fasilitas militer di seluruh negeri dan pasukan darat bergerak dari utara, selatan dan timur, memicu kecaman dari para pemimpin Barat dan peringatan sanksi besar-besaran. (Photo by Aris Messinis / AFP) (AFP/ARIS MESSINIS)

Baca juga: Peta Invasi Rusia: Ukraina Dikepung, Pasukan Putin Pegang Kendali Penuh di Sebagian Besar Wilayah

Baca juga: Apa Itu Bucharest Nine? Organisasi yang Dimintai Bantuan Presiden Ukraina Terkait Invasi Rusia

Kementerian Pertahanan Inggris mencuitkan, kemajuan militer Rusia terhenti.

Dikutip dari BBC, laporan menyebut pasukan Rusia di sejumlah wilayah kehabisan bahan bakar.

Institute for the Study of War mencatat perlawanan Ukraina tetap sangat efektif, meski Rusia lebih unggul dalam hal daya tembak.

"Sebenarnya, para jenderal Pentagon percaya, dalam 72 jam, perlawanan terorganisir Ukraina akan runtuh dan kemudian mungkin menjadi perang gerilya."

"Jadi mereka menyediakan senjata yang sebenarnya, sebelum perang pecah, sudah dapat digunakan oleh gerilyawan, seperti roket peluncur dari bahu, tombak, dan senjata anti-tank lainnya," kata Pavel Felgenhauer, analis pertahanan yang berbasis di Moskow, pada DW.