Tidak Ingin Bertempur, Sebagian Tentara Rusia Disebut Pilih Menyerah atau Menyabotase Kendaraannya

Laporan Wartawan Tribunnews, Fitri Wulandari

TRIBUNNEWS.COM, WASHINGTON - Pejabat senior Pentagon pada Selasa lalu mengatakan sebagian tentara Rusia di Ukraina menyerah secara massal atau menyabotase kendaraan mereka sendiri untuk menghindari pertempuran.

Hal itu diklaim karena mereka merasa 'terganggu' oleh moral yang buruk serta faktor kekurangan bahan bakar dan makanan.

"Beberapa unit pasukan Rusia telah meletakkan senjata mereka tanpa perlawanan setelah menghadapi pertahanan Ukraina yang sangat kaku," kata pejabat Pentagon itu.

Menurutnya, sejumlah besar tentara Rusia adalah wajib militer muda yang kurang terlatih dan tidak siap untuk serangan habis-habisan.

"Dan dalam beberapa kasus, pasukan Rusia sengaja melubangi tangki bensin kendaraan mereka, kemungkinan untuk menghindari pertempuran," jelas pejabat Pentagon itu.

Dikutip dari laman The New York Times, Kamis (3/3/2022), pejabat Pentagon tersebut enggan membeberkan terkait bagaimana militer Amerika Serikat (AS) bisa membuat penilaian seperti ini.

Ia juga berbicara dengan syarat anonim untuk membahas mengenai perkembangan operasional di Ukraina.

Pemandangan alun-alun di luar balai kota Kharkiv yang rusak pada 1 Maret 2022, hancur akibat penembakan pasukan Rusia. - Alun-alun pusat kota kedua Ukraina, Kharkiv, ditembaki oleh pasukan Rusia yang menyerang gedung pemerintah setempat, kata gubernur regional Oleg Sinegubov. Kharkiv, kota yang sebagian besar berbahasa Rusia di dekat perbatasan Rusia, memiliki populasi sekitar 1,4 juta. (Photo by Sergey BOBOK / AFP) (AFP/SERGEY BOBOK)

Secara bersamaan, kata dia, faktor-faktor ini dapat membantu menjelaskan mengapa pasukan Rusia, termasuk konvoi tank dan kendaraan lapis baja sepanjang 40 mil di dekat Kiev, ibu kota Ukraina, tidak terlihat cepat menguasai target dalam satu atau dua hari terakhir.

Selain mengatasi kekurangan bahan bakar, makanan dan suku cadang, Komandan Rusia yang memimpin pasukan lapis baja menuju Kiev kemungkinan juga sedang 'mengumpulkan kembali dan memikirkan kembali' rencana pertempuran mereka.