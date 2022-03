Bagaimana Film-film Korea Selatan Mendominasi Industri Perfilman Dunia

Ketika film "Parasite" dari Korea Selatan mencetak sejarah di Oscar 2020 dengan menjadi film non-Inggris pertama yang memenangkan Academy Award untuk Film Terbaik, semua mata tertuju pada sutradara Bong Joon-ho. Sebelumnya, Bong mengatakan bahwa pagelaran Oscar "sangat lokal."

Senada dengan Bong, aktris Korea Selatan Yang Mal-bok, yang film barunya "The Apartment with Two Women" tayang perdana di Berlinale pada Februari lalu, menyampaikan pendapat serupa.

"Saya agak lelah dengan aliran budaya yang sedikit dimonopoli dalam satu arah," kata Yang kepada DW.

"Saya mulai berpikir, selera kita dalam film telah lama terkonsentrasi di satu sisi dan jelas bagi saya bahwa pandangan Anda meluas ketika bersentuhan dengan budaya atau seni dari daerah yang berbeda, seperti Korea Selatan," lanjutnya.

Kini realitanya, dalam beberapa tahun terakhir, penonton di seluruh dunia semakin haus akan sinema Korea.

Kebangkitan ekonomi budaya Korea Selatan

Gelombang Korea — atau Hallyu — adalah istilah yang banyak digunakan untuk menggambarkan kesuksesan internasional musik, film, TV, mode, dan makanan Korea Selatan. Bahkan pada Oktober tahun lalu, Oxford English Dictionary menambahkan kata Korea Hallyu ke edisi terbarunya.

Ketika ditanya tentang Hallyu, Jung Bo-ram, lawan main Yang dalam "The Apartment with Two Women," mengatakan Hallyu adalah "tema universalis masyarakat Korea" yang membantu mendorong kesuksesan film Korea Selatan di luar negeri.

Dalam film terbarunya, Jung memerankan seorang perempuan berusia akhir dua puluhan yang tinggal bersama ibunya. Film ini bercerita tentang konflik hubungan ibu dan anak.

"Semua ibu dan anak perempuan yang tinggal di Korea Selatan dapat merasakan kisah ini. Saya pikir film ini tidak spesifik untuk Korea Selatan, tetapi mengandung pesan berbagai emosi yang dapat Anda rasakan tentang hubungan ibu-anak," kata Jung kepada DW. "Ketika orang menonton film ini, mereka dapat menghubungkannya dengan kehidupan mereka sendiri."

Film Korea Selatan menggemparkan dunia