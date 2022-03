Invasi Rusia ke Ukraina Pengaruhi Impor Minyak AS dari Rusia 

Presiden AS Joe Biden berbicara selama pertemuan virtual tentang mengamankan rantai pasokan mineral penting di Auditorium Pengadilan Selatan dekat Gedung Putih di Washington, DC, pada 22 Februari 2022.

TRIBUNNEWS.COM - Invasi Rusia ke Ukraina memicu sanksi ekonomi yang keras dan kecaman dari Amerika Serikat (AS) dan sekutunya.

Harga minyak melonjak karena meningkatkan kekhawatiran global terkait gangguan pasokan global.

Delapan persen di antara pasokan global berasal dari ekspor Rusia.

Ini membuat para pedagang mencari sumber alternatif di pasar yang semakin tercekik.

Dilansir Al Jazeera, harga pasokan global yang melonjak menjadi perhatian khusus bagi AS sebagai konsumen minyak terbesar di dunia.

Inflasi sudah mencapai level tertinggi selama empat dekade.

Lalu, berapa banyak minyak yang diimpor AS dari Rusia?

AS mengimpor minyak Rusia, tetapi tidak terlalu bergantung pada negara itu untuk pasokannya.

Pada 2021, AS mengimpor rata-rata 209.000 barel per hari (bph) minyak mentah dan 500.000 bph produk minyak lainnya dari Rusia, menurut asosiasi perdagangan American Fuel and Petrochemical Manufacturers (AFPM).

Jumlah tersebut mewakili tiga persen dari impor minyak mentah AS dan satu persen dari total minyak mentah yang diproses oleh kilang AS.