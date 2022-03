Presiden Biden Minta DPR AS Setujui Pencairan Bantuan 10 Miliar Dolar Untuk Ukraina

Foto ini diambil pada 27 Februari 2022 menunjukkan sebuah kendaraan pengangkut personel lapis baja Rusia (APC) terbakar di samping tubuh tentara tak dikenal selama pertempuran dengan angkatan bersenjata Ukraina di Kharkiv. - Pasukan Ukraina mengamankan kendali penuh atas Kharkiv pada 27 Februari 2022 menyusul pertempuran jalanan dengan pasukan Rusia di kota terbesar kedua di negara itu, kata gubernur setempat. (Photo by Sergey BOBOK / AFP)

TRIBUNNEWS.COM -- Presiden Amerika Serikat (AS) Joe Biden telah meminta persetujuan ke DPR AS untuk segera mencairkan dana sebesar 10 miliar dolar AS dalam bentuk bantuan kemanusiaan, militer, dan ekonomi untuk Ukraina,

Hal ini diumumkan oleh Ketua DPR Nancy Pelosi dalam rilis berita Minggu malam seperti dikutip USA Today, Senin (7/3/2022).

"Biden menegaskan bahwa dia tidak akan mengirim pasukan AS untuk berperang di Ukraina, tetapi dana tersebut, yang akan menjadi bagian dari undang-undang pendanaan omnibus pemerintah federal, kemungkinan akan menyediakan peralatan militer dan mendukung sekutu AS yang memasok pesawat ke Ukraina," demikian disebutkan oleh Pelosi dalam rilis tersebut.

Baca juga: Sanksi ke Rusia Berlebihan, Harga Komoditas Bakal Naik ke Level Tertinggi, Begini Analisa Pengamat

Dia juga mengatakan DPR AS sedang menjajaki "undang-undang yang kuat" yang akan melarang impor produk minyak dan energi Rusia ke AS, mencabut hubungan perdagangan normal dengan Rusia dan Belarusia, dan mengambil langkah pertama dalam menolak akses Rusia ke Dunia. Organisasi Perdagangan.

Sementara Presiden Ukraina Volodymir Zelenskyy meminta sanksi yang lebih kuat saat Rusia meningkatkan serangan.

Dengan permintaannya untuk zona larangan terbang di atas Ukraina jatuh di telinga tuli, Presiden Volodymyr Zelensky meminta sanksi yang lebih kuat terhadap Rusia karena penjajah meningkatkan penembakan mereka.

Zelenskyy mengkritik para pemimpin Barat dalam sebuah pernyataan video pada hari Minggu karena tidak menanggapi pengumuman Kementerian Pertahanan Rusia bahwa mereka akan menyerang kompleks industri militer Ukraina.

Baca juga: Cerita Mahasiswa India di Kharkiv saat Digempur Rusia, Sembunyi di Bunker, Minum Air dari Pipa

Zelenskyy juga memberi tahu karyawan pabrik pertahanan itu untuk tidak pergi bekerja.

“Saya tidak mendengar satu pun pemimpin dunia bereaksi terhadap ini,” kata Zelenskyy.

“Keberanian agresor adalah sinyal yang jelas bagi Barat bahwa sanksi yang dijatuhkan kepada Rusia tidak cukup.”