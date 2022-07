Hadapi Rusia, Menhan Blaszczak yakin Militer Polandia Jadi yang Terkuat dari Anggota NATO Eropa

AFP/GERTRUD ZACH

Presiden AS Joe Biden mengumumkan pekan lalu bahwa ia mengirim 1.000 tentara ke Rumania dan 2.000 ke Polandia, karena Rusia menolak untuk menarik kembali pasukan yang ditempatkan di perbatasan Ukraina. - Menteri Pertahanan Polandia, Mariusz Blaszczak membahas pembangunan militer Polandia di tengah ancaman dari Rusia serta sekutunya Belarusia. (Photo by Gertrud Zach / US ARMY / AFP)