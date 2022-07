Jenderal AS Mark Milley Peringatkan China Kini Lebih Agresif dan Berbahaya

TRIBUNNEWS/LENDY RAMADHAN

Panglima Militer AS General Mark A. Milley (baju loreng abu-abu) berkunjung ke Markas Besar Tentara Nasional Indonesia (Mabes TNI), Cilangkap, Jakarta Timur, Minggu (24/7/2022). Dalam kunjungan tersebut Panglima Militer AS disambut Panglima TNI Jend. TNI. Andika Perkasa, mereka bicarakan tentang latihan perang antara militer AS dengan TNI. - Dalam kunjungannya ke Indo-Pasifik, Jenderal Mark Milley memperingatkan bahwa China lebih agresif dan berbahaya selama lima tahun terakhir ini. TRIBUNNEWS/LENDY RAMADHAN