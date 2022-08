Nancy Pelosi Kunjungi Taipei, Empat Kapal Perang Angkatan Laut AS Merapat ke Taiwan

Kapal induk USS Ronald Reagan telah transit di Laut Cina Selatan dan saat ini berada di Laut Filipina, di sebelah timur Taiwan dan Filipina, mengantisipasi serangan China sehubungan dengan kunjungan Ketua Kongres AS Nancy Pelosi ke Taiwan.

TRIBUNNEWS.COM, TAIPEI - Angkatan Laut Amerika Serikat (AS) mengerahkan empat kapal perang AS, termasuk sebuah kapal induk, di perairan timur Taiwan, saat Ketua Dewan Perwakilan Rakyat AS Nancy Pelosi dikabarkan menuju ke Taipei hari ini, Selasa (2/8/2022).

Seorang pejabat Angkatan Laut AS mengonfirmasi kapal induk USS Ronald Reagan telah transit di Laut Cina Selatan dan saat ini berada di Laut Filipina, di sebelah timur Taiwan dan Filipina.

Kapal Reagan yang berbasis di Jepang beroperasi bersama kapal penjelajah peluru kendali, USS Antietam, dan sebuah kapal perusak USS Higgins.

“Meskipun mereka dapat menanggapi kemungkinan apa pun, ini adalah penyebaran rutin yang normal,” kata pejabat Angkatan Laut AS itu yang tidak ingin disebutkan identitasnya, yang dikutip dari Reuters.

Pejabat itu menambahkan, kapal serbu amfibi USS Tripoli juga berada di daerah itu, sebagai bagian dari pengerahan ke wilayah tersebut yang dimulai pada awal Mei lalu dari pelabuhan asalnya di San Diego, California, Amerika Serikat.

Sementara menurut sumber-sumber lainnya mengungkapkan, Nancy Pelosi diperkirakan akan tiba di Taipei pada malam ini, saat AS mengatakan tidak akan terintimidasi oleh gertakan China atas kunjungan Pelosi ke Taiwan.

Ketua Kongres Amerika Serikat Nancy Pelosi tetap mengunjungi Taiwan di tengah ancaman Pemerintah China yang melarangnya pergi ke sana. (EPA/BBC)

Pengerahan kapal-kapal AS menjadi tanda dimulainya aktivitas militer di kedua sisi selat Taiwan menjelang kunjungan Pelosi.

Sebelumnya seorang sumber melaporkan, pagi ini pesawat-pesawat China berada di dekat selat Taiwan, sedangkan kapal perang China berada di dekat garis median Selat Taiwan sejak Senin (1/8/2022) kemarin. Kementerian Pertahanan dan Luar Negeri China belum mengonfirmasi hal ini.

Sumber tersebut menambahkan, baik kapal perang dan pesawat China terlihat mendekati garis median Selat Taiwan pagi ini, yang digambarkan sumber tersebut sebagai sebuah langkah yang sangat provokatif.

Kementerian Pertahanan Taiwan hari ini mengatakan mereka memiliki pemahaman penuh mengenai kegiatan militer di dekat selat Taiwan, dan akan mengirimkan pasukan saat ketegangan dengan China meningkat.

Penduduk Kota Xiamen di China tenggara yang berseberangan dengan Taiwan memposting gambar yang memperlihatkan kendaraan lapis baja yang sedang bergerak.

Namun gambar yang diunggah penduduk Xiamen ini belum dikonfirmasi kebenarannya.

Media sosial China dihebohkan mengenai potensi terjadinya konflik dan semangat patriotik Beijing atas prospek penyatuan dengan Taiwan.

Tentara Pembebasan Rakyat China (PLA) telah melakukan latihan militer, termasuk latihan penembakan langsung di China Selatan, Laut Kuning dan Laut Bohan.