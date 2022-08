Nancy Pelosi tiba di Taipei, konflik China dan Taiwan kembali panas, seimbangkah kekuatan militer keduanya?

Ketegangan antara China dan Taiwan memasuki babak baru dengan tibanya ketua DPR Amerika Serikat, Nancy Pelosi di Taipei pada Selasa (02/08) malam dalam bagian kunjungan ke Asia, yang memicu kritikan keras dari Beijing.

Pesawat yang membawa Pelosi - pejabat tinggi pertama yang mengunjungi Taiwan dalam 25 tahun terakhir - mendarat di bandara Song Shan yang terbang dari ibu kota Malaysia, Kuala Lumpur.

Pelosi langsung menuju ke hotel dan dijadwalkan bertemu dengan para pejabat Taiwan pada Rabu (03/08) pagi, termasuk presiden Tsai Ing-wen.

Dua situs kantor pemerintah Taiwan tiba-tiba terputus dan belum ada yang mengaku siapa yang melakukan serangan siber itu.

Pelosi adalah pejabat ketiga tertinggi dalam pemerintahan AS dan merupakan pengkritik Beijing.

Dalam utas di Twitter, Pelosi mengatakan "dengan mengunjungi Taiwan, kami menghargai komitmen kami atas demokrasi dan memastikan kebebasan Taiwan dan semua negara demokrasi, harus dihargai."

By traveling to Taiwan, we honor our commitment to democracy: reaffirming that the freedoms of Taiwan — and all democracies — must be respected.



Read my opinion piece in the @washingtonpost on why I’m leading a Congressional delegation to Taiwan.https://t.co/tLhIzvfkTH