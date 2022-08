Sebagian Masuk ke Pasar Gelap, Senjata Pasokan Barat ke Ukraina Hanya Sampai 30 Persen Saja

TRIBUNNEWS.COM – Dukungan membabi buta negara Barat terhadap Ukraina ternyata menimbulkan efek lain terhadap senjata-senjata yang dipasok dari Amerika Serikat dan pendukungnya.

Senjata yang telah dilepas negara Barat dari masing-masing negara ternyata lebih banyak yang tidak sampai ke sasaran.

Laporan CBS News baru-baru ini menunjukkan bahwa hanya sekitar 30 persen dari senjata yang dikirim oleh Barat yang benar-benar berhasil mencapai garis depan.

Laporan tersebut menambah rumor yang sedang berlangsung tentang pemborosan, korupsi, dan pencatutan pasar gelap.

Baca juga: AS Siapkan Paket Bantuan Senjata Senilai Rp14,9 Triliun untuk Ukraina

AS telah menyetujui lebih dari 54 miliar dolar AS bantuan ekonomi dan militer ke Ukraina sejak Februari, sementara Inggris telah memberikan hampir 3 miliar dolar AS dalam bantuan militer saja, dan Uni Eropa telah menghabiskan 2,5 miliar dolar AS lagi untuk persenjataan bagi Kiev.

Seluruh spektrum peralatan, mulai dari senapan dan granat hingga rudal anti-tank dan beberapa sistem peluncuran roket telah meninggalkan gudang senjata Barat menuju Ukraina, dengan sebagian besar memasuki negara itu melalui Polandia.

Namun, hal tersebut jarang berjalan mulus, ungkap CBS News pekan ini.

“Semua barang ini melintasi perbatasan, dan kemudian sesuatu terjadi, seperti 30 persen mencapai tujuan akhirnya,” Jonas Ohman, pendiri organisasi pemasok militer Ukraina yang berbasis di Lituania, mengatakan kepada jaringan Amerika.

Ohman mengatakan bahwa membawa senjata ke pasukan melibatkan menavigasi jaringan kompleks “penguasa kekuasaan, oligarki [dan] pemain politik.”

“Benar-benar tidak ada informasi ke mana mereka pergi sama sekali,” Donatella Rovera, penasihat krisis senior Amnesty International, mengatakan kepada CBS.